Число турпоездок по России за 10 месяцев выросло до 76,2 млн

Самыми востребованными направлениями стали Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург.
Глеб Владовский 02-12-2025 09:01
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

Число туристических поездок по территории России за последние 10 месяцев выросло до 76,2 млн. Такую статистику привел заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«С января по октябрь текущего года число турпоездок по стране достигло 76,2 млн. Это на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года», - подчеркнул политик.

Он отметил, что туризм внутри страны начал показывать уверенный рост. Кроме того, самыми популярными направлениями за этот период стали Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что число туристических поездок по территории России за последние девять месяцев выросло до 69 млн.

#Россия #Туристы #туризм #Дмитрий Чернышенко
