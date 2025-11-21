МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Решетников: 69 млн турпоездок совершено по РФ за девять месяцев 2025 года

Глава Минэкономразвития выразил уверенность, что к 2027 году показатель вернется на запланированную траекторию роста.
Глеб Владовский Юлия Семина 21-11-2025 01:54
© Фото: Alexander Legky, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Число туристических поездок по территории России за последние девять месяцев выросло до 69 млн. Такое заявление сделал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«В прошлом году по стране совершено 90 млн поездок. В этом году за девять месяцев уже почти 69 млн... Видим все возможности выйти на поставленную президентом цель,  этому отчасти будут способствовать открывшиеся аэропорты в Геленджике и Краснодаре», - подчеркнул он.

Решетников отметил, что в регионах работают программы по развитию отрасли туризма. Он выразил надежду, что к 2027 году траектория количества поездок будет соответствовать запланированному уровню.

Ранее вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян рассказал, что Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными направлениями для отдыха россиян на новогодних каникулах.

#Россия #в стране и мире #туризм #минэкономразвития #Максим Решетников
