Решетников: 69 млн турпоездок совершено по РФ за девять месяцев 2025 года

Число туристических поездок по территории России за последние девять месяцев выросло до 69 млн. Такое заявление сделал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«В прошлом году по стране совершено 90 млн поездок. В этом году за девять месяцев уже почти 69 млн... Видим все возможности выйти на поставленную президентом цель, этому отчасти будут способствовать открывшиеся аэропорты в Геленджике и Краснодаре», - подчеркнул он.

Решетников отметил, что в регионах работают программы по развитию отрасли туризма. Он выразил надежду, что к 2027 году траектория количества поездок будет соответствовать запланированному уровню.

Ранее вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян рассказал, что Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными направлениями для отдыха россиян на новогодних каникулах.