Артиллерия устроила огневой налет на пункты управления БПЛА ВСУ

В результате удалось предотвратить попытку врага увеличить концентрацию ударных беспилотников к западу от Гуляйполя.
28-12-2025 09:56
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы поразили пункты управления БПЛА ВСУ под Гуляйполем в Запорожской области. Позиции вражеских беспилотных летательных аппаратов нашли во время воздушной разведки. Ее провели войска беспилотных систем группировки «Восток».

Противник таился в лесополосах к западу от города. Российские дроны засекли антенны и оборудование, предназначенные для управления беспилотниками. Координаты цели передали артиллерийским подразделениям. Ствольная артиллерия выполнила прицельные выстрелы по этим объектам.

В результате удалось предотвратить попытку врага увеличить концентрацию ударных беспилотников к западу от Гуляйполя. По замыслу противника, это должно было замедлить наступление штурмовых групп группировки «Восток».

Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту, что подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль город Гуляйполе. Враг возвел там мощную оборонительную систему с укрепленными сооружениями, адаптированными к местным условиям и городской инфраструктуре. Министерство обороны опубликовало видеоматериалы из освобожденного населенного пункта.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #артиллерия #беспилотники #спецоперация #запорожская область #Гуляйполе #группировка войск «Восток»
