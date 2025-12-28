МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мэр Нью-Йорка призвал горожан сидеть в снегопад дома и «делать детей»

Эрик Адамс не рассказал, как проводит время, но призвал всех «наслаждаться погодой».
Владимир Рубанов 28-12-2025 08:17
© Фото: Au Lok Nin Keystone Press Agency, Global Look Press

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс прокомментировал свалившийся на город мощный снегопад и призвал жителей оставаться дома и повышать рождаемость. Сам он не рассказал, как проводит время, но призвал всех «наслаждаться погодой».

«Оставайтесь дома. Это хороший день для того, чтобы сделать ребенка», - посоветовал Адамс в интервью Eyewitness News.

Согласно информации от агентства Ассошиэйтед Пресс, в ряде районов Нью-Йорка выпало более 15 сантиметров снега, а в окрестностях - до 25 сантиметров. Из-за снежной бури в США было задержано и отменено свыше 10 тысяч авиарейсов.

Перебои в авиасообщении случились во время рождественских праздников, когда в США фиксируется наибольший наплыв пассажиров. Проблемы затронули Нью-Йорк, Филадельфию, Атланту, Балтимор, Орландо, Детройт, Чикаго и другие города. Из-за неблагоприятных погодных условий множество авиарейсов было отменено и в Канаде, в частности в Торонто, Монреале и Ванкувере.

#сша #Нью-Йорк #авиасообщение #Непогода #снегопад #мэр
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 