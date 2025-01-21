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Белоусов прибыл в Узбекистан на переговоры

Андрей Белоусов проведет переговоры с министром обороны Узбекистана в ходе визита.
2025-01-21 18:48:08
© Фото: Софья Сандурская, РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Узбекистан на переговоры. Об этом сообщает российское оборонное ведомство. 

В ходе визита Белоусов проведет переговоры с министром обороны Узбекистана генерал-майором Шухратом Халмухамедовым, а также военно-политическим руководством этой страны. 

Отмечено, что в ходе визита российский министр обороны обсудит вопросы, связанные с обеспечение безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Также речь пойдет о военном и военно-техническом сотрудничестве России и Узбекистана. 

Ранее сообщалось, что Андрей Белоусов провел инспекцию, в ходе которой ознакомился с подготовкой морских пехотинцев на одном из полигонов Южного военного округа. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Узбекистан #переговоры #Визит #Андрей Белоусов
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