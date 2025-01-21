Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Узбекистан на переговоры. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

В ходе визита Белоусов проведет переговоры с министром обороны Узбекистана генерал-майором Шухратом Халмухамедовым, а также военно-политическим руководством этой страны.

Отмечено, что в ходе визита российский министр обороны обсудит вопросы, связанные с обеспечение безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Также речь пойдет о военном и военно-техническом сотрудничестве России и Узбекистана.

Ранее сообщалось, что Андрей Белоусов провел инспекцию, в ходе которой ознакомился с подготовкой морских пехотинцев на одном из полигонов Южного военного округа.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.