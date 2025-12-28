МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В двух поселках на Камчатке ввели режим ЧС из-за непогоды

По данным прокуратуры Камчатского края, без света в квартирах находятся 5,5 тысяч человек.
Виктория Бокий 28-12-2025 06:04
© Фото: ТРК «Звезда»

На Камчатке в двух населенных пунктах Елизовского муниципального округа ввели режим ЧС из-за отключения света в связи с непогодой. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям в регионе Сергей Лебедев на своей странице в VK.

По словам главы регионального МЧС, в селах Березняки и Лесной нет света больше двух суток. Уже принимаются меры по жизнеобеспечению населения.

Как передает прокуратура Камчатского края, на данный момент без света в квартирах находятся 5,5 тысяч человек. Из-за этого на базе школы в поселке Лесном развернули пункт временного размещения, который вмещает около 400 человек. Также местных жителей обеспечили горячим питанием.

На данный момент Камчатка находится во власти охотоморского циклона, из-за которого обесточены два населенных пункта. В Елизовском округе сейчас проводятся восстановительные работы, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение в дома. Что касается теплоснабжения, то им жители поселков Березняки и Лесной обеспечены в полном объеме.

Накануне сообщалось, что циклон парализовал дорожное движение на Камчатке. Так, администрация Петропавловска-Камчатского приняла решение не выпускать автобусы, из-за чего горожанам приходится идти пешком. В городе не работают торговые центры и открыто всего 20-30% магазинов, где можно купить продукты. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится в регионе до воскресенья.

#Камчатка #Циклон #режим ЧС #отключение света #елизовский муниципальный округ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 