В двух поселках на Камчатке ввели режим ЧС из-за непогоды

На Камчатке в двух населенных пунктах Елизовского муниципального округа ввели режим ЧС из-за отключения света в связи с непогодой. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям в регионе Сергей Лебедев на своей странице в VK.

По словам главы регионального МЧС, в селах Березняки и Лесной нет света больше двух суток. Уже принимаются меры по жизнеобеспечению населения.

Как передает прокуратура Камчатского края, на данный момент без света в квартирах находятся 5,5 тысяч человек. Из-за этого на базе школы в поселке Лесном развернули пункт временного размещения, который вмещает около 400 человек. Также местных жителей обеспечили горячим питанием.

На данный момент Камчатка находится во власти охотоморского циклона, из-за которого обесточены два населенных пункта. В Елизовском округе сейчас проводятся восстановительные работы, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение в дома. Что касается теплоснабжения, то им жители поселков Березняки и Лесной обеспечены в полном объеме.

Накануне сообщалось, что циклон парализовал дорожное движение на Камчатке. Так, администрация Петропавловска-Камчатского приняла решение не выпускать автобусы, из-за чего горожанам приходится идти пешком. В городе не работают торговые центры и открыто всего 20-30% магазинов, где можно купить продукты. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится в регионе до воскресенья.