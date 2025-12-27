Циклон парализовал дорожное движение на Камчатке

Петропавловск-Камчатский накрыл мощный циклон. Местами снега выпало по пояс. Автомобилисты с утра вооружились лопатами. Но, даже откопав свой автомобиль, выезжать из двора рискует не каждый. Людей перевозят на вахтовых автобусах МЧС.

На Камчатке в эти выходные уже больше суток непрерывно идет снег. Ветер до 30 метров в секунду обрывает провода и ломает деревья. Работают оперативные службы. Вся снегоуборочная техника направлена на борьбу со снегом.

Общественный транспорт вообще не вышел на маршруты. Администрация города приняла решение не выпускать автобусы, потому что это опасно. Людям приходится идти пешком.

Торговые центры не работают. Открыты 20-30 процентов магазинов, где можно купить продукты. По заверениям синоптиков, такая погода продержится до воскресенья.