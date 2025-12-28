Жительница Дальнего Востока выиграла рекордные 31,5 млн рублей в лотерею

Жительница Дальнего Востока выиграла больше 31,5 миллиона рублей, купив 20 лотерейных билетов. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу государственных лотерей, организованных Минфином России.

«Жительница Дальнего Востока Татьяна выиграла суперприз в лотерее "Супер 8" в тираже № 8571 и стала обладательницей самого крупного выигрыша в своей жизни - 31 583 076 рублей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что счастливица даже забыла о купленных билетах. Только спустя время вспомнила и решила проверить их. Как говорит сама Татьяна, о суперпризе она мечтала давно. Из двадцати билетов пять оказались выигрышными. Из этих пяти один сделал ее мультимиллионершей.

С ее слов, никакой стратегией при выборе чисел она не пользовалась. Решила положиться на случай и не прогадала. Известно, что часть выигрыша Татьяна хочет потратить на покупку квартиры с видом на море. Другую часть планирует отдать на благотворительность.

