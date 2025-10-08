МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мошенники изобрели новый способ обмана россиян с помощью выигрыша в лотерею

Жертвы вынуждены завлекать в руки мошенников других людей.
Тимур Юсупов 2025-10-08 08:22:58
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Россияне стали массово попадаться на новую мошенническую схему. Как сообщает РИА Новости, злоумышленники рассылают будущим жертвам электронные письма с предложением присоединиться к Telegram-каналу, публикующему схемы гарантированного выигрыша в лотерею.

Позднее выясняется, что доступ к каналу является платным, однако даже после того, как жертва отдает мошенникам деньги, обещанных руководств она не получает. Более того, для того, чтобы вернуть потраченную сумму, мошенники предлагают вовлечь в финансовую пирамиду еще нескольких человек. Таким образом, количество пострадавших растет в геометрической прогрессии.

Мошенники регулярно придумывают новые схемы по обману граждан России. Так, недавно МВД предупредило о том, что злоумышленники начали использовать новую схему - теперь они рассылают электронные письма от имени банков о якобы новом налоге. 

#Россия #в стране и мире #лотерея #деньги #Мошенники #обман
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 