Мошенники изобрели новый способ обмана россиян с помощью выигрыша в лотерею

Россияне стали массово попадаться на новую мошенническую схему. Как сообщает РИА Новости, злоумышленники рассылают будущим жертвам электронные письма с предложением присоединиться к Telegram-каналу, публикующему схемы гарантированного выигрыша в лотерею.

Позднее выясняется, что доступ к каналу является платным, однако даже после того, как жертва отдает мошенникам деньги, обещанных руководств она не получает. Более того, для того, чтобы вернуть потраченную сумму, мошенники предлагают вовлечь в финансовую пирамиду еще нескольких человек. Таким образом, количество пострадавших растет в геометрической прогрессии.

Мошенники регулярно придумывают новые схемы по обману граждан России. Так, недавно МВД предупредило о том, что злоумышленники начали использовать новую схему - теперь они рассылают электронные письма от имени банков о якобы новом налоге.