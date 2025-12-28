Маск заявил, что «великое замещение» населения в Европе уже произошло

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что «великое замещение» населения Европы уже произошло. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

По данным, которые привел предприниматель, 73% детей в Брюсселе не являются европейцами. Так он обосновал свою позицию о «великом замещении» в Европе.

«Семьдесят три процента детей в Брюсселе, столице, не европейцы! Великое замещение уже произошло», - говорится в сообщении.

Ранее Илон Маск заявлял, что Брюссель больше не является бельгийской столицей из-за демографической ситуации. Такое мнение у него сложилось из-за информации блогера Марио Науфолом, где было указано, что примерно три четверти детей в Брюсселе имеют неевропейское происхождение.