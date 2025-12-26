Маск заявил, что Брюссель больше не бельгийский из-за демографии

Американский бизнесмен Илон Маск высказал мнение о демографической ситуации в Брюсселе, отметив, что столица уже не является по-настоящему бельгийской. Об этом миллиардер высказался в соцсети Х.

Так Маск отреагировал на данные, предоставленные блогером Марио Науфолом. Согласно этой статистике, примерно три четверти детей в Брюсселе имеют неевропейское происхождение.

Ранее Маск называл Евросоюз «четвертым рейхом» и неоднократно выступал против его политики в разных сферах. Предприниматель поддерживал национально ориентированных политиков в Европе - например, партию «Альтернатива для Германии» в ФРГ. Он предлагал расформировать ЕС и вернуть суверенитет отдельным странам.

В Стратегии национальной безопасности США 2025 года содержится резкая критика европейской политики. Она указывает на экономическую слабость, культурный упадок и стратегические ошибки Европы. Документ описывает континент как находящийся в состоянии «цивилизационного стирания» из-за миграции, демографического кризиса и потери национальной идентичности.

Стратегия обвиняет европейских лидеров в подавлении оппозиции, цензуре свободы слова и игнорировании антимиграционных настроений, что приводит к утрате «западных ценностей». Документ предлагает «культивировать сопротивление» текущему курсу Европы через поддержку оппозиционных партий.