Александра Горячкина победила на Кубке мира по шахматам

В финале на тай-брейке была повержена шахматистка из Болгарии Нургюл Салимова.

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Российская шахматистка Александра Горячкина обыграла на тай-брейке представительницу Болгарии Нургюл Салимову и стала победительницей Кубка мира по шахматам, который проходил в Баку.

Обе партии финала, которые были проведены в классические шахматы в субботу и воскресенье, не выявили победителя. На тай-брейке с укороченным контролем времени, который состоялся в понедельник, 21 августа, победу одержала 24-летняя россиянка. Общий счет противостояния - 2,5:1,5 в пользу уроженки Орска.

Третье место заняла украинская шахматистка Анна Музычук, которая в двух партиях взяла верх над китаянкой Тань Чжунъи с общим счетом 1,5:0,5. Напомним, спортсмены из России и Белоруссии выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее Федерация шахмат Украины порекомендовала своим спортсменам избегать контактов с представителями РФ и Белоруссии и не пожимать им руку на Кубке мира и других международных соревнованиях. Кроме того, украинским спортсменам посоветовали избегать совместных фотографий с россиянами и любых контактов, которые бы вредили имиджу Украины.