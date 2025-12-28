Лукашенко сбили с ног на хоккейном мачте

Президента Белоруссии Александра Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча его команды со сборной Брестской области. Об этом сообщил Life.

На опубликованных кадрах видно, как игрок Ярослав Чуприс случайно сбивает Лукашенко с ног. Чуприс играет за ту же команду, что и глава Белоруссии, под номером 68. Ранее он был игроком минского «Динамо» и экс-нападающим уфимского «Салавата Юлаева». Игрок ехал спиной вперед и не заметил президента.

После столкновения с Лукашенко, Чуприс отбросил клюшку и помог президенту подняться. Матч продолжился. Сообщается, что он завершился со счетом 5:5. Сын главы государства Николай Лукашенко забил финальную шайбу в последние мгновения и спас свою команду от поражения.

Белорусский лидер известен своей любовью к хоккею. Так, он принимал участие в товарищеских матчах с участием президента России Владимира Путина. В одном из них команда лидеров двух стран победила со счетом 18:7. Глава российского государства отметился семью шайбами, его белорусский коллега поразил ворота соперников дважды, сын белорусского лидера Николай совершил четыре точных броска.