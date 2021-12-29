Завершился товарищеский матч по хоккею с участием президентов России и Белоруссии
Финальный свисток судьи зафиксировал победу команды лидеров двух стран со счетом 18:7.
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Завершился товарищеский матч по хоккею с участием президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Финальный свисток судьи зафиксировал победу команды лидеров двух стран со счетом 18:7. Глава российского государства отметился семью шайбами, его белорусский коллега поразил ворота соперников дважды, сын белорусского лидера Николай совершил четыре точных броска.
Владимир Путин уже традиционно играл под номером 11, Александр Лукашенко надел свитер под номером 1.