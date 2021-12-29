В стране и мире Завершился товарищеский матч по хоккею с участием президентов России и Белоруссии Ян Брацкий Финальный свисток судьи зафиксировал победу команды лидеров двух стран со счетом 18:7. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Завершился товарищеский матч по хоккею с участием президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Финальный свисток судьи зафиксировал победу команды лидеров двух стран со счетом 18:7. Глава российского государства отметился семью шайбами, его белорусский коллега поразил ворота соперников дважды, сын белорусского лидера Николай совершил четыре точных броска. Владимир Путин уже традиционно играл под номером 11, Александр Лукашенко надел свитер под номером 1. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика