Блогер, у которого изъяли львенка, объяснил его травмы лейкемией

Мужчина, в квартире которого в «Москва-Сити» незаконного жила 2,5-месячная львица, дал объяснения в Московской прокуратуре. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Блогер заявил, что все переломы у львенка были из-за лейкемии. Травмы были получены из-за болезни, а не из-за жестокого обращения, утверждает бывший владелец хищницы. Он рассказал, что пожертвовал 0,5 миллиона рублей на лечение животного. Львенку будут строить вольер. Также мужчина признал, что травмы львенка могли быть связаны с неправильным питанием. Он подчеркнул, что не имеет ветеринарного образования.

«Это была полностью моя ошибка - взять льва», - заявил блогер.

Он добавил, что никому не советует повторять этой ошибки. Блогер сказал, что это «уголовно наказуемо и неправильно» и может навредить животному.

Ранее сообщалось, что искалеченного детеныша льва, который содержался у столичного блогера в квартире, передали врачам с многочисленными травмами. Была организована проверка информации о жестоком обращении с диким животным.

Отмечалось, что у львенка нашли переломы трех конечностей, повреждение позвоночника, а также общее истощение костной ткани, вероятно вызванное неправильным содержанием и питанием. Сейчас животное проходит лечение под присмотром ветеринаров.