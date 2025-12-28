Львенка, жившего у блогера в Москве, передали медикам с множеством травм

Искалеченного детеныша льва, который содержался у столичного блогера в квартире на территории «Москва-Сити», передали врачам с многочисленными травмами. Об этом сообщила Московская прокуратура в своем Telegram-канале.

«Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы организовала проверку информации о жестоком обращении с диким животным», - говорится в сообщении.

Отмечается, что у львенка нашли переломы трех конечностей, повреждение позвоночника, а также общее истощение костной ткани, вероятно вызванное из-за неправильного содержания и питания. Сейчас маленькая хищница проходит лечение под присмотром ветеринаров.

С ситуацией уже разбирается прокуратура. В ходе проверки правоохранители проведут экспертизу, чтобы выяснить, были ли соблюдены требования об ответственном обращении с животными, а также - на каком основании блогер приобрел и содержал львенка.

Ранее местный блогер выложил видео с детенышем льва в своих социальных сетях. Он передал волонтерам двухмесячного зверя в критическом состоянии.