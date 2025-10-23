МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин пообещал ошеломляющий ответ на удары дальнобойным оружием по РФ

Президент призвал принимающих такие решения задуматься.
Дима Иванов 2025-10-23 19:53:44
© Фото: Pavel Byrkin, Kremlin Pool, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин пообещал ошеломляющий ответ на возможные удары дальнобойным западным оружием по территории России. Так он ответил на вопрос корреспондента «Звезды» Константина Коковешникова, считает ли президент эскалацией снятие ограничений со стороны США на такие удары вглубь российской территории.

«Это попытка эскалации. Но если таким оружием будут наноситься удары по российской территории, то ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим», - подчеркнул Путин.

Президент также призвал тех, кто принял такое решение, подумать над его словами.

Ранее WSJ сообщило, что администрация Белого дома якобы сняла ограничение на использование дальнобойных ракет западного производства по территории России. В публикации говорилось об англо-французских крылатых ракетах Storm Shadow, но не американских Tomahawk . Позднее Трамп назвал публикацию фейком.

#Владимир Путин #Storm Shadow #Tomahawk #эскалация конфликта #дальнобойные ракеты #удары вглубь России
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 