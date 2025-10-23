Путин пообещал ошеломляющий ответ на удары дальнобойным оружием по РФ

Владимир Путин пообещал ошеломляющий ответ на возможные удары дальнобойным западным оружием по территории России. Так он ответил на вопрос корреспондента «Звезды» Константина Коковешникова, считает ли президент эскалацией снятие ограничений со стороны США на такие удары вглубь российской территории.

«Это попытка эскалации. Но если таким оружием будут наноситься удары по российской территории, то ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим», - подчеркнул Путин.

Президент также призвал тех, кто принял такое решение, подумать над его словами.

Ранее WSJ сообщило, что администрация Белого дома якобы сняла ограничение на использование дальнобойных ракет западного производства по территории России. В публикации говорилось об англо-французских крылатых ракетах Storm Shadow, но не американских Tomahawk . Позднее Трамп назвал публикацию фейком.