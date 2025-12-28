Международная ТОР с Китаем начнет свою работу первого января

С первого января 2026 года на Дальнем Востоке вступит в силу федеральный закон о создании международных территорий опережающего развития (МТОР). Для иностранных инвесторов появится специальный режим с льготными условиями. Об этом сообщил РИА Новости в Минвостокразвития РФ.

«Международная ТОР решает задачу создания конкурентоспособных условий для привлечения иностранных инвесторов - прежде всего, из дружественных стран - с целью создания производств по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью в приоритетных отраслях», - отметили в министерстве.

В Приморском крае с первого января начнет работу международная ТОР. Также рассматривается реализация плотного проекта совместно с партнерами из КНР.

До этого глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что первый автомобильный мост между РФ и КНДР будет построен через два года. Общая длина мостового перехода вместе с подъездными дорогами составит 4,7 километра. Длина самого моста - один километр. Кроме того, на мосту будет пункт пропуска.