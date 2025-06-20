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Первый автомобильный мост между Россией и КНДР построят через два года

Общая длина моста составит 4,7 км.
Глеб Владовский 2025-06-20 06:31:41
© Фото: primorskyru, Telegram

Первый автомобильный мост между РФ и КНДР будет построен через два года. Об этом сообщил на ПМЭФ-2025 глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Строительство начато по плану, ведется с двух сторон и очень энергично, поэтому мы рассчитываем, что за два года он будет построен», - цитирует его слова РИА Новости.

Уточняется, что общая длина мостового перехода вместе с подъездными дорогами составит 4,7 километра. Длина самого моста - один километр. Кроме того, на мосту будет пункт пропуска.

Напомним, 30 апреля состоялась церемония начала строительства моста через реку Туманная между Россией и КНДР. В ней по видеосвязи приняли участие председатели кабинетов министров двух стран - Михаил Мишустин и Пак Тхэ Сон, которые дали старт возведению объекта.

#Россия #в стране и мире #КНДР #строительство #автомобильный мост
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