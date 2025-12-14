МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Росавиация выдала сертификат об одобрении изменения конструкции Ту-214

Глава Минпромторга России ранее анонсировал массовое производство пассажирских самолетов.
Виктория Бокий 28-12-2025 00:47
© Фото: minpromtorg.gov.ru

Самолет Ту-214 с отечественными системами и комплектующими получил свидетельство об Одобрении главного изменения типовой конструкции от Росавиации. Об этом сообщает «Ростех».

«Авиалайнер Ту-214 с современным отечественным комплексом бортового радио-электронного оборудования и комплектующими, включая передовые системы безопасности, получил свидетельство об Одобрении главного изменения типовой конструкции», - говорится в сообщении.

Сертификат директору Казанского авиационного завода, где выпускают Ту-214, вручил глава Росавиации Дмитрий Ядров. На торжественной церемонии присутствовали глава Татарстана Рустам Минниханов, глава Минпромторга России Антон Алиханов, министр транспорта Андрей Никитин, а также другие официальные лица.

По словам главы Минпромторга России Антона Алиханова, авиаконструкторы создали первые отечественные системы, которые предупреждают столкновения с воздушными судами, а также сообщают о приближении земле. Эти системы уже подтвердили свою эффективность, поэтому в скором времени их установят на другие модели самолетов. Министр промышленности и торговли добавил, что авиалайнер Ту-214 в новом облике стал еще одним шагом к технологическому суверенитету в гражданской авиации.

Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов анонсировал массовое производство пассажирских самолетов Ту-214. Он отметил, что предпринятые шаги дадут возможность увеличить выпуск самолетов после получения свидетельства об одобрении главного изменения типовой конструкции.

#авиация #Самолет #Ту-214 #казань #росавиация
