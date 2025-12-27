Алиханов: серийный выпуск Ту-214 планируется начать к 2026 году

Массовое производство пассажирских самолетов Ту-214 планируется поэтапно начать к наступающему году. К этому времени должны завершиться все работы по модернизации, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов.

«Эти меры позволят нарастить выпуск самолетов Ту-214, серийное производство которых планируется поэтапно начать после завершения всех доработок к 2026 году», - сказал он.

Алиханов добавил, что при поддержке ведомства предприятие прошло масштабное обновление и техническое перевооружение. Предпринятые шаги дадут возможность увеличить выпуск самолетов после получения свидетельства об одобрении главного изменения типовой конструкции.

Так, свою работу уже начали центр механической обработки и корпус агрегатной сборки фюзеляжа. Кроме того, продолжается оснащение производственных линий и подходит к концу строительство логистических центров.

Напомним, генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что «Ростех» заключил твердые контракты на 74 пассажирских самолета собственного производства. Он отметил, что будут изготовлены восемнадцать МС-21, сорок два SJ-100 «Суперджет», одиннадцать Ту-214, три Ил-114.