Беспилотники ударили по объектам ВСУ в Гришино под Красноармейском

Российские военнослужащие применили FPV-дроны коптерного и самолетного типа.
27-12-2025 09:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Беспилотники группировки войск «Центр» уничтожили живую силу и огневые позиции ВСУ в Гришино на Красноармейском направлении. Российские военнослужащие применили FPV-дроны коптерного и самолетного типа. Кадры их работы показало Минобороны.

Расчеты войск беспилотных систем нашли и атаковали вражеские цели в зданиях и оборудованных блиндажах. Операторы БПЛА круглосуточно выявляют и уничтожают боевиков в лесопосадках и укреплениях, препятствуя ротации на линии боевого соприкосновения.

Ранее бойцы показали взаимодействие РЭБ и ударных беспилотников. Специалисты радиоэлектронной борьбы и операторы дронов работают вместе, чтобы оперативно обеспечить безопасный пролет беспилотника.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #спецоперация #РЭБ #красноармейск #группировка войск «Центр» #Гришино
