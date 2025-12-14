МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дроноводы продемонстрировали взаимодействие РЭБ и ударных беспилотников

Специалисты радиоэлектронной борьбы и операторы БПЛА сидят рядом, чтобы максимально оперативно дать «окно» для пролета своего дрона.
Владислав Кустов 22-12-2025 14:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов работает в зоне проведения специальной военной операции. Он пообщался с российскими дроноводами - операторами «Молний». Корреспонденту показали, как организовано взаимодействие систем РЭБ и БПЛА. 

Оператор беспилотника и специалист радиоэлектронной борьбы сидят рядом - так один дает другому возможность быстрее реагировать на изменения обстановки. Например, рэбовец может отключить помехи на краткое время, чтобы свой беспилотник спокойно пролетел опасный участок. 

Также продемонстрировано, что специалист радиоэлектронной борьбы может перехватывать картинку с камер украинских беспилотников и начинать их глушить. Так, командир отделения взвода радиоэлектронных помех с позывным Игнат подчеркнул, что неоднократно видел через перехват изображения, как украинские боевики специально направляли свои БПЛА на мирных жителей. 

Ранее сообщалось, что расчет «Молнии» поразил пункт управления беспилотниками ВСУ под Димитровом. В тот раз цели были поражены на расстоянии более чем 25 километров.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#бпла #Харьковская область #РЭБ #наш эксклюзив #молния
