Таиланд и Камбоджа подписали заявление о прекращении огня

Таиланд и Камбоджа выпустили совместное заявление о возобновлении режима прекращения огня на границе. Об этом сообщил МИД Камбоджи. Перемирие сначала будет длиться трое суток. В течение этого времени будет осуществляться контроль за выполнением условий соглашения. Для продления режима прекращения огня необходимо согласие Совета национальной безопасности Таиланда.

Документ подписан министром обороны Таиланда Наттхапхоном Накпханитом и главой минобороны Камбоджи Теа Сейхой. Соглашение вступило в силу с 27 декабря, спустя 20 дней вооруженного противостояния.

Вооруженный конфликт на границе возобновился 7 декабря с применением тяжелой техники, артиллерии и авиации. По данным вооруженных сил Таиланда, к 22 декабря погибли 22 военнослужащих и более 120 человек были ранены.

Власти Камбоджи заявляли о гибели 30 гражданских и 87 пострадавших. Более 400 тысяч человек с каждой стороны были вынуждены покинуть свои дома на приграничных территориях.

Территориальные проблемы между Таиландом и Камбоджей возникли из-за наследия колониального Французского Индокитая. Таиланд завершил демаркацию границ с Францией в 1907 году, но ряд участков остался вне внимания комиссии. С обретением Камбоджей независимости в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.