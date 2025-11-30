В Индонезии число погибших от наводнения выросло до 631

Число погибших в результате наводнений и оползней в Индонезии выросло до 631. Об этом заявили в Национальном агентстве по стихийным бедствиям (BNPB) республики.

«Обзор последствий стихийных бедствий: погиб 631 человек, пропали 472 человека, ранены 2 600 человек», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что около 3 500 домов получили повреждения из-за стихийных бедствий. В результате порядка миллиона человек были вынуждены эвакуироваться.

Ранее сообщалось, что разрушительное наводнение в четырех странах Азии унесло жизни не менее 1 100 человек. Из них 604 приходились на Индонезию.