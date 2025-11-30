МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Индонезии число погибших от наводнения выросло до 631

В результате оползней и сильных ливней около 3 500 домов получили повреждения.
Глеб Владовский 02-12-2025 07:54
© Фото: Fachrul Reza, XinHua, Globallookpress

Число погибших в результате наводнений и оползней в Индонезии выросло до 631. Об этом заявили в Национальном агентстве по стихийным бедствиям (BNPB) республики.

«Обзор последствий стихийных бедствий: погиб 631 человек, пропали 472 человека, ранены 2 600 человек», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что около 3 500 домов получили повреждения из-за стихийных бедствий. В результате порядка миллиона человек были вынуждены эвакуироваться.

Ранее сообщалось, что разрушительное наводнение в четырех странах Азии унесло жизни не менее 1 100 человек. Из них 604 приходились на Индонезию.

#в стране и мире #Наводнение #индонезия #оползень #стихийные бедствия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 