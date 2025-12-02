Военные корабли и самолеты привлекли для помощи жертвам циклонов в Азии

Шри-Ланка и Индонезия направили военных на помощь пострадавшим от разрушительного наводнения, унесшего жизни более 1100 человек в четырех странах Азии. В последние дни тысячи людей пострадали от сочетания тропических циклонов и проливных муссонных дождей на Шри-Ланке, в некоторых частях индонезийского острова Суматра, Таиланде и Малайзии.

По данным агентства по чрезвычайным ситуациям, в Индонезии по меньшей мере 604 человека погибли, а 464 числятся пропавшими без вести. Число погибших на Шри-Ланке достигло 366 человек, столько же пропали без вести, еще 176 человек погибли в Таиланде. В Малайзии зарегистрировано три случая смерти.

Президент Индонезии Прабово Субианто во время визита в провинцию Северная Суматра в понедельник заявил, что «худшее уже позади», добавив, что правительство сосредоточено на оказании помощи.

Три военных корабля и два медицинских судна, а также самолеты, были отправлены для доставки гуманитарной помощи в наиболее пострадавшие районы, где спасательные работы были затруднены из-за заблокированных дорог, обрушившихся мостов и перебоев в работе линий связи. Некоторые районы оказались отрезаны от спасательных служб.

Наводнение стало самым смертоносным событием в Индонезии после землетрясения 2018 года и последовавшего за ним цунами, унесшего жизни более 2000 человек на острове Сулавеси. Оно затопило дома, сельскохозяйственные поля и вызвало оползни по всему региону.

Шри-Ланка объявила чрезвычайное положение и обратилась за международной помощью после циклона «Дитва», который вынудил эвакуировать 148 000 человек во временные убежища.

Туристы из России не пострадали в результате наводнения на Шри-Ланке, сообщили ранее «Звезде» в Российском союзе туриндустрии.