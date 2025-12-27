ВОЗ: употребление алкоголя провоцирует ежегодно около 800 тысяч смертей в ЕС

Европа остается регионом с самым высоким потреблением алкоголя. Ежегодно от него погибают порядка 800 тысяч человек. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

«Алкоголь вносит существенный вклад в смертность в европейском регионе, где наблюдается самый высокий уровень потребления алкоголя в мире. По оценкам, употребление алкоголя в регионе ежегодно приводит к порядка 800 000 смертей», - указано в пресс-релизе.

Употребление алкоголя также несет особый риск для молодежи, провоцируя инвалидность и преждевременную смерть. В ВОЗ рекомендовали странам внедрить меры по противодействию употребления спиртного, например: повышение налогов и цен на алкоголь, ограничение доступности при помощи установления ограниченных часов, дни и места продажи, запрет или ограничение рекламы, ужесточение законов и мер по борьбе с вождением в нетрезвом виде и другие.

Ранее сообщалось, что в России снизилось число людей, страдающих алкоголизмом. В разговоре со «Звездой» психиатр-нарколог Алексей Казанцев оценил идею запретить продавать алкоголь лицам младше 21 года. Он отметил, чем позже подрастающее поколение начинает употреблять алкоголь, тем лучше, так как у молодых людей до 21-летнего возраста активно формируются костный скелет и головной мозг.