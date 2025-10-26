Около 87% мигрантов сдали экзамен по русскому языку в третьем квартале года

Почти 87% мигрантов в России сдали экзамен на знание русского языка в третьем квартале 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сведения Минобрнауки РФ.

«Согласно мониторингу Минобрнауки России, в третьем квартале текущего года (июль, август, сентябрь экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ на уровень, соответствующий получению разрешения на работу или патента, сдавали 275 609 человек. Из них сдали экзамен 86,9%» - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что для разных категорий иностранцев действуют разные требования. Так, тем, что желает получить трудовой патент, нужно сдать только экзамен по русскому языку.

Тем мигрантам, которые хотят оформить разрешение на временное проживание на территории страны или ВНЖ, необходимо также знать основы российской истории и российского законодательства. На территории России функционируют 203 пункта приема экзамена.

В октябре 2025 года президент России Владимир Путин утвердил Концепцию миграционной политики России на 2026-2030 годы.