В России отменят автопродление водительских прав с 1 января

С первого января 2026 года водительские права перестанут автоматически продлевать. Однако истекающие до конца 2025 года будут считаться действительными еще три года. Об этом сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

«С 1 января 2026 года временный порядок автоматического продления прав, действующий с 2022 года, прекратит свое действие», - сказал он.

Отмечается, что сейчас водителям не нужно срочно менять права, если их срок действия истек или истекает в период с первого февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года. Если срок прав истекает первого января 2026 года или позже, то на этот документ уже не распространяется автоматическое продление.

«Права автоматически считаются действительными еще три года сверх указанной даты. Этого времени достаточно, чтобы планово их заменить», - добавил Федяев.

В том случае, если человек планирует поездку за рубеж на авто, то права нужно заблаговременно обменять на новые. Автоматическое продление прав действует только на территории России.

Автоматическое продление прав ввели в апреле 2022 года. Это было сделано для снижения административной нагрузки для бизнеса и граждан. Аналогичные решения принимались в 2024 и 2025 годах.

