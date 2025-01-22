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Усовершенствованные дроны получили российские бойцы на берегу Днепра

Они заставляют боевиков все дальше отводить основные силы.
Михаил Аброськин 2025-01-22 07:51:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Усовершенствованные дроны поступили в распоряжение российских бойцов, которые работают на берегу Днепра в Херсонской области. БПЛА могут залетать в самый глубокий тыл, что заставляет боевиков отводить основные силы все дальше и дальше.

Хорошая картинка и прекрасная управляемость являются заслугой инженеров. Вместо штучных изделий в войска поступают унифицированные версии дронов модульной конструкции.

«Рамы намного легче, моторы мощнее, батарейки усиленные. Грузоподъемность увеличилась после всего этого. И боеприпасы мы таскаем намного тяжелее», - говорит инженер БПЛА с позывным Сава.

Стабильное изображение и увеличенное время полета позволяют обнаружить цель вовремя, детально разглядеть ее и нанести точный удар. Это и делает дроны крайне эффективным современным оружием.

Мастерство пилотов позволяет уничтожать почти все, в том числе серьезные укрепления. А развитие сети антенн и ретрансляторов позволяет лететь далеко за правый берег Днепра.

Ранее «Звезда» рассказывала, как в Херсонской области наши бойцы уничтожили вражеский пункт управления беспилотниками ВСУ на правом берегу Днепра. Он был оборудован в заброшенном доме.

#бпла #беспилотники #спецоперация #дроны #Днепр #Херсонская область
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