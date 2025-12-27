МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ООН: ЦАХАЛ дважды напал на миротворцев в Ливане

Атаки были совершены в районах населенных пунктов Бастарра и Кфар-Шуба.
Виктория Бокий 27-12-2025 03:25
© Фото: Marwan Naamani dpa Global Look Press

Миротворцы из состава временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) дважды за сутки подвергались атакам со стороны ЦАХАЛ. Об этом говорится в сообщении ВСООНЛ, которое распространил пресс-центр штаб-квартиры ООН в Женеве.

Отмечается, что пулеметный огонь был открыт в направлении патруля ВСООНЛ, который в этот момент проверял блокпост. Обстрел последовал за взрывом гранаты неподалеку от населенного пункта Бастарра. Это была первая атака.

Вторая, по информации из заявления, произошла в населенном пункте Кфар-Шуба. Другой патруль миротворцев, выполнявший оперативную задачу, сообщил об еще одном обстреле из пулеметов.

Известно, что миротворцы ООН проинформировали ЦАХАЛ заранее о своих действиях в этих районах. В сообщении указано, что атаки по миротворцам и вблизи них – это серьезное нарушение резолюции 1701 Совета Безопасности.

«Мы вновь призываем ЦАХАЛ прекратить агрессивное поведение и нападения на миротворцев, работающих в интересах мира и стабильности вдоль "голубой линии"», - говорится в заявлении.

В начале декабря агентство NNA передавало, что боевая авиация Израиля нанесла серию ударов по горным районам на юге Ливана. В результате атак несколько жилых домов получили повреждения.

#в стране и мире #ООН #Миротворцы #Израиль #ливан #ЦАХАЛ #удары
