Израиль нанес серию ударов по югу Ливана

Боевая авиация Израиля нанесла серию ударов по горным районам на юге Ливана. Об этом сообщает NNA.

Как передает агентство, в результате атак несколько жилых домов, расположенных на окраине Джабаа, получили повреждения. Кроме того, израильские ВВС могут за раз совершить несколько ударов.

«Израильские ВВС продолжают наносить удары, по несколько атак за раз, по ущелью, протягивающемуся между населенными пунктами Изза, Румейн, Арки, и по окраинам поселения Джбаа и высотам Сафи. Также были нанесены два удара по долине Зафта», - говорится в материале.

Власти Ливана уже не раз отмечали, что Израиль систематически нарушает суверенитет страны, несмотря на соглашение о прекращении огня. На данный момент ВС Израиля сохраняют свое присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар.

Напомним, в ноябре Израиль ударил по лагерю беженцев в Ливане, в результате чего 13 человек погибли. В ЦАХАЛ отмечали, что лагерь, который они атаковали, использовался для подготовки боевиков.

В США прокомментировали атаки на пригород Бейрута, заявив, что американский лидер Дональд Трамп поддерживает право Израиля на самооборону. Речь идет еще об одной атаке израильской боевой авиации, когда ракеты прилетели по жилому дому в южном пригороде ливанской столицы. В результате погибли пять человек и 28 получили ранения.