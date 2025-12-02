В Таиланде выразили желание получить членство в БРИКС. Об этом сообщил глава МИД королевства Сихасака Пхуангкеткеу.

Уточняется, что глава тайского внешнеполитического ведомства обратился к коллеге из Индии с просьбой оказать поддержку Бангкоку по этому вопросу.

«Министр иностранных дел (Сихасака Пхуангкеткеу. - Прим. ред.) попросил Индию поддержать заинтересованность Таиланда в присоединении к БРИКС во время ее председательства в блоке в 2026 году. Обе стороны также обсудили внешнюю политику в условиях текущих геополитических вызовов», - говорится в заявлении ведомства.

Ранее главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Виктор Хайфец в беседе со «Звездой» выразил мнение, что России не стоит ждать ничего хорошего от смены власти в Боливии, а в отношении с БРИКС у латиноамериканской страны может возникнуть сложная ситуация.