Таиланд захотел присоединиться к БРИКС

Бангкок обратился к Индии с просьбой оказать поддержку во вступлении в блок.
Глеб Владовский 02-12-2025 07:24
© Фото: Ploy Phutpheng, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Таиланде выразили желание получить членство в БРИКС. Об этом сообщил глава МИД королевства Сихасака Пхуангкеткеу.

Уточняется, что глава тайского внешнеполитического ведомства обратился к коллеге из Индии с просьбой оказать поддержку Бангкоку по этому вопросу.

«Министр иностранных дел (Сихасака Пхуангкеткеу. - Прим. ред.) попросил Индию поддержать заинтересованность Таиланда в присоединении к БРИКС во время ее председательства в блоке в 2026 году. Обе стороны также обсудили внешнюю политику в условиях текущих геополитических вызовов», - говорится в заявлении ведомства.

Ранее главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Виктор Хайфец в беседе со «Звездой» выразил мнение, что России не стоит ждать ничего хорошего от смены власти в Боливии, а в отношении с БРИКС у латиноамериканской страны может возникнуть сложная ситуация.

#в стране и мире #Индия #брикс #поддержка #членство #Таиланд
