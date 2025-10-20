МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Политолог: у Боливии возникнет сложная ситуация с БРИКС после смены власти

После смены власти в Боливии отношения с Россией могут ухудшиться, считает специалист.
Игнат Далакян 2025-10-20 11:02:13
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

России не стоит ждать ничего хорошего от смены власти в Боливии, а в отношении с БРИКС у латиноамериканской страны может возникнуть сложная ситуация. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Виктор Хайфец.

«Боливия совершенно явно выпадет из числа ближайших партнеров нашей страны в политическом плане. Она, к примеру, займет более жесткую позицию по Венесуэле. Она не будет преимущественно поддерживать российскую точку зрения по темным ключевым вопросам международной повестки дня. И под очень большой угрозой оказываются российские энергетические проекты в Боливии. Это проект по добыче лития, это атомный проект, это разработки газа боливийского», - считает специалист.

Он также отметил, что ситуация у Боливии с БРИКС также может оказаться сложной. По мнению эксперта, в лучшем случае Боливия сейчас встанет на позицию «заморозки».

«С БРИКС ситуация может оказаться сложной. С одной стороны, Родриго Пас ничего по поводу БРИКС не говорил, ни за, ни против. С другой стороны, он в большей степени ориентирован на традиционные элиты, а традиционные элиты больше ориентированы на отношения с США. И в этом плане ему БРИКС как таковой не то, чтобы сильно мешает, но и не особо нужен», - объяснил специалист.

Ранее на президентских выборах в Боливии победил центрист Родриго Пас. Он является сыном бывшего главы государства Хайме Паса Саморы и представляет Христианскую демократическую партию.

