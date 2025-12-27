МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Канаде объявили о выделении $1,8 млрд на финансовую поддержку Киева

Со слов премьера страны, эта выделенная помощь позволит разблокировать финансы из международных институтов для начала процесса восстановления.
Дарья Ситникова 27-12-2025 23:17
© Фото: IMAGO, Revier foto, www.imago-images.de, Global Look Press

Премьер Канады Марк Карни объявил о выделении $1,8 млрд на финансовую поддержку Украины. Об этом сообщил Sky News.

«Мы объявляем сегодня о дальнейшей экономической помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов», - заявил он.

Карни отметил, что помощь позволит разблокировать финансы из международных институтов для начала процесса восстановления. Он также добавил, что Канада не планирует сворачивать военное действие. Оттава продолжит взаимодействие с партнерами и будет участвовать в поддержке Киева на двустороннем и многостороннем уровнях.

В июне этого года по итогам саммита «Большой семерки» (G7) объявлено о пакете помощи. Правительство Канады распределит пакет так: 835 миллионов канадских долларов выделят на закупку бронетехники, стрелкового оружия, мед.оборудования, беспилотников, запчастей, боеприпасов и взрывчатых веществ. Также 680 млн долларов предназначены для инвестиции в поставки американских вооружений.

Оставшиеся миллионы канадских долларов направят на спонсирование предприятий украинских и канадских промышленностей. Их цель производства и закупка беспилотников, а также электронной и иной борьбы с этими системами.

