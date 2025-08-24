МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Канада выделит 1,45 млрд долларов на поставки вооружения Украине

Более 800 миллионов канадских долларов направят на покупку оружия, боеприпасов, военной техники и медицинского оборудования для Украины.
Екатерина Пономарева 2025-08-24 20:54:33
© Фото: Darryl Dyck, Global Look Press

Канада выделит 1,45 миллиардов канадских долларов на поставки вооружения Украине. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Канады Марка Карни.

В июне этого года по итогам саммита «Большой семерки» (G7) объявлено о пакете помощи. Правительство Канады распределит пакет так: 835 миллионов канадских долларов выделят на закупку бронетехники, стрелкового оружия, мед.оборудования, беспилотников, запчастей, боеприпасов и взрывчатых веществ. Также 680 млн долларов предназначены для инвестиции в поставки американских вооружений.

Оставшиеся миллионы канадских долларов направят на спонсирование предприятий украинских и канадских промышленностей. Их цель производства и закупка беспилотников, а также электронной и иной борьбы с этими системами.

Напомним, страны НАТО закупили у американцев оружия на 1,5 млрд долларов для Киева. После завершения украинского конфликта альянс планирует нарастить численность ВСУ и обеспечить Киев новыми военными производствами.

#в стране и мире #Украина #G7 #Канада #поставки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 