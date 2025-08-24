Канада выделит 1,45 млрд долларов на поставки вооружения Украине

Канада выделит 1,45 миллиардов канадских долларов на поставки вооружения Украине. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Канады Марка Карни.

В июне этого года по итогам саммита «Большой семерки» (G7) объявлено о пакете помощи. Правительство Канады распределит пакет так: 835 миллионов канадских долларов выделят на закупку бронетехники, стрелкового оружия, мед.оборудования, беспилотников, запчастей, боеприпасов и взрывчатых веществ. Также 680 млн долларов предназначены для инвестиции в поставки американских вооружений.

Оставшиеся миллионы канадских долларов направят на спонсирование предприятий украинских и канадских промышленностей. Их цель производства и закупка беспилотников, а также электронной и иной борьбы с этими системами.

Напомним, страны НАТО закупили у американцев оружия на 1,5 млрд долларов для Киева. После завершения украинского конфликта альянс планирует нарастить численность ВСУ и обеспечить Киев новыми военными производствами.