Над тремя регионами России сбили за ночь восемь украинских беспилотников

Ночью дежурные средства противовоздушной обороны сбили восемь украинских беспилотников в трех регионах России. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Отмечается, что дроны были перехвачены в небе над Ростовской, Курской и Воронежской областями.

«Шесть БПЛА - над территорией Ростовской области и по одному - над территориями Курской и Воронежской областей», - говорится в сообщении ведомства.

Ростовская область была под ударом и накануне вечером. Средства ПВО поразили девять украинских беспилотников в небе этого региона. Попытки атак киевский режим предпринял в период с 21.30 до 22.15 мск.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.