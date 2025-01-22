МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Над тремя регионами России сбили за ночь восемь украинских беспилотников

Вражеские дроны уничтожены в небе над Ростовской, Курской и Воронежской областями.
2025-01-22 07:23:58
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Ночью дежурные средства противовоздушной обороны сбили восемь украинских беспилотников в трех регионах России. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Отмечается, что дроны были перехвачены в небе над Ростовской, Курской и Воронежской областями.

«Шесть БПЛА - над территорией Ростовской области и по одному - над территориями Курской и Воронежской областей», - говорится в сообщении ведомства.

Ростовская область была под ударом и накануне вечером. Средства ПВО поразили девять украинских беспилотников в небе этого региона. Попытки атак киевский режим предпринял в период с 21.30 до 22.15 мск.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#армия #Минобороны РФ #бпла #беспилотники #ВСУ #дроны #регионы #средства пво
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка во Вьетнаме
2
Народный ОПК
3
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
4
МиГ. 85 лет в строю
5
Военная приемка в Китае
6
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
7
Связь в зоне СВО. Продолжение
8
РХБЗ в зоне СВО
9
Казанское. Высшее. Танковое
10
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 