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Девять украинских дронов уничтожены над Ростовской областью

Несколько украинских беспилотников были уничтожены в районе Каменска-Шахтинского, на месте падения обломков дежурят сотрудники оперативных служб.
2025-01-21 23:13:05
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Девять украинских беспилотников уничтожены средствами ПВО в небе над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Киевский режим пытался атаковать объекты на территории региона в период с 21:30 до 22:15 мск. Все дроны были уничтожены.

О ситуации в Ростовской области в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь. По его данным, три БПЛА были сбиты в районе Каменска-Шахтинского.

В результате инцидента пострадавших нет, информации о разрушениях не поступало, уточнил Слюсарь.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #бпла #Ростовская область #ВСУ
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