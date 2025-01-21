Девять украинских дронов уничтожены над Ростовской областью

Девять украинских беспилотников уничтожены средствами ПВО в небе над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Киевский режим пытался атаковать объекты на территории региона в период с 21:30 до 22:15 мск. Все дроны были уничтожены.

О ситуации в Ростовской области в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь. По его данным, три БПЛА были сбиты в районе Каменска-Шахтинского.

В результате инцидента пострадавших нет, информации о разрушениях не поступало, уточнил Слюсарь.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.