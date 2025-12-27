МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин: с учетом темпов наступления РФ больше не заинтересована в выводе ВСУ

Если киевские власти не желают закончить дело миром, РФ все стоящие перед нами задачи в ходе СВО решит вооруженным путем, отметил президент.
Сергей Дьячкин 27-12-2025 21:02
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости © Видео: ТРК "Звезда"

С учетом темпов наступления РФ больше не заинтересована в выводе ВСУ. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания, проведенного в одном из пунктов управления Объединенной группировки войск.

«Судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими территорий фактически сводится к нулю. Если киевские власти не желают закончить дело миром – мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе СВО вооруженным путем», - заявил президент России.

Путин отметил, что сейчас даже на Западе появились умные люди, которые понимают ситуацию и рекомендуют Киеву принять достойные условия завершения конфликта и предоставляют хорошие условия для безопасности Украины, для восстановления экономики и отношений с РФ. Но даже сегодня главари киевского режима не стремятся к миру - а значит, Россия, по словам Путина, продолжит решать свои задачи вооруженным путем.

Президент России Владимир Путин подвел итоги совещания в зоне СВО. Российская армия уверенно удерживает инициативу на всей линии боевого соприкосновения.

#Владимир Путин #Совещание
