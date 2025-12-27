Политолог: Трамп может применить к Таиланду и Камбодже и кнуты, и пряники

Политолог Андрей Кортунов в беседе со «Звездой» рассказал, насколько высоки шансы, что соглашение между Таиландом и Камбоджей, заключенное на 72 часа, не сорвется. По его мнению, сам факт того, что страны договорились о перемирии только на три дня, говорит о том, что стороны пока не готовы к договоренности о прочном и устойчивом мире.

Поэтому, нельзя полностью исключить возможность вспышек эскалации конфликта. Тем более, как напомнил Кортунов, в предыдущем перемирии участвовал сам президент США Дональд Трамп и, тем не менее, к стабилизации положения это не привело.

«Пока существуют серьезные разногласия, которые не получилось урегулировать. В частности, территориальные вопросы нерешенные. Пока существует надежда сторон, что они смогут навязать свою волю оппоненту, говорить о стабильном мире довольно сложно», - объяснил политолог.

Но, тем не менее, по мнению Кортунова, это перемирие - еще один шанс на то, что за эти 72 часа удастся продвинуться в урегулировании конфликта в целом. Перемирие может приобрести характер стабильного урегулирования.

Про роль Дональда Трампа в процессе урегулирования Кортунов отметил, что президент США не просто требует прекращения огня, но может использовать различные «кнуты и пряники» для того, чтобы мотивировать стороны для достижения мира.

«В частности он уже говорил о том, что если конфликт будет продолжаться, то это повлияет на те тарифы, которые будут использоваться в торговле с этими странами. И если с Камбоджей объем торговли у США не очень велик, то с Таиландом он значительный», - напомнил Кортунов.

Политолог добавил, что это может стать дополнительным стимулом для того, чтобы отказаться от эскалации. Кортунов напомнил о словах Трампа, что, в случае достижения прочного мира, США могут как-то подключиться к реализации крупных экономических проектов на территориях, затрагивающих обе стороны, реализовать какие-либо крупные проекты по развитию Индокитая в целом.

«Так что у Трампа есть козыри, которые он готов выложить на стол и, наверное, при прочих равных, это может сыграть определенную роль. Но, как мы знаем, такого рода конфликты требует постоянной, настойчивой и, как правило, достаточной длительной работы. Поэтому просто напугав или, наоборот, предложив что-то конфликтующим сторонам добиться прочного мира будет трудно», - заключил политолог.

Ранее сообщалось, что Таиланд и Камбоджа выпустили совместное заявление о возобновлении режима прекращения огня на границе. Об этом сообщил МИД Камбоджи. Перемирие сначала будет длиться трое суток. В течение этого времени будет осуществляться контроль за выполнением условий соглашения. Для продления режима прекращения огня необходимо согласие Совета национальной безопасности Таиланда.