Врач предупредила об опасности искусственных елок для аллергиков

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с aif.ru объяснила, какую опасность для аллергиков могут нести новогодние искусственные ели.

Врач объяснила, что в случае неправильного хранения и при многократном использовании на искусственных елках могут появляться плесневые грибы. Если искусственную елку перед установкой не помыть и не просушить, то это, по словам Логиной, может отразиться на аллергиках, чувствительных к пыли и к плесени.

Иммунолог также отметила, что искусственные новогодние деревья могут выделять химические вещества, которые несут опасность для аллергиков.

«Современные материалы для изготовления искусственных елок менее аллергенные, но еще используются и старые пластмассы», - подчеркнула врач.

По словам Логиной, елки из старых пластмасс при нагревании, если поставить дерево вблизи источников тепла, выделяют химические вещества, из которых изготовлена сама ель. Врач отметила, что аллергия может проявляться в виде чихания, заложенности носа, обильных выделений из носа. Также могут быть кожных реакций в виде сыпи при контакте с ветками дерева.

Поэтому Логина отметила, что искусственную ель перед тем, как ставить в доме, необходимо промыть и просушить. Не стоит располагать ее рядом с источниками тепла. И не следует надолго зажигать гирлянды, потому что они тоже могут подогревать ветки и выделять аллергены в воздух, заключила врач.

Ранее руководитель Рослесхоза Иван Советников объяснил, что в канун новогодних праздников и каникул украшать свой дом лучше живой елкой. Она и пахнет лучше, и создает ощущение настоящего праздника, а также более экологична, поскольку искусственное дерево, выброшенное на свалку, разлагается столетиями, в то время как его живой прототип перегнивает за три-четыре года.

Кандидат биологических наук Михаил Карпачевский рассказал в беседе со «Звездой» о правилах утилизации искусственных новогодних елей. Там пластмасса, которую далеко не все принимают на переработку. Если речь идет о елке, которая потеряла вид, то ее можно сдать туда, где принимают такую пластмассу. А вот если речь идет о том, что Новый год закончился, а елка осталась, то с точки зрения воздействия на климат лучше использовать ее много лет.