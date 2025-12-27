Красную площадь закроют для посещения с 31 декабря до утра 1 января

Красная площадь в Москве будет закрыта с 18:00 31 декабря до 10:00 1 января 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. При этом ГУМ-каток работает по расписанию.

Проход на Красную площадь ограничивают или закрывают в новогоднюю ночь. В последние три года посетителей на главную площадь страны не пускают совсем.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице не будет новогодних фейерверков, как и в предыдущие годы. В новогоднюю ночь будут работать круглосуточно метро, Московское центральное кольцо (МЦК), а также некоторые маршруты автобусов, электробусов и трамваев. Проезд в этот период будет бесплатным. Кроме того, график работы Московских центральных диаметров (МЦД) продлят до 3 часов утра.

По прогнозам синоптиков, 31 декабря днем в столице будет от -6 до -8 градусов, а в новогоднюю ночь - 9-10 градусов ниже нуля. Погода ожидается облачная и с небольшим снегом.