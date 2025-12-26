В новогоднюю ночь в Москве будет бесплатно работать метро и МЦК

Метро, МЦК и наземный транспорт в Москве будут бесплатно работать всю новогоднюю ночь. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что система Московских центральных диаметров будет продолжать работу до 03.00. Круглосуточно будут работать 116 востребованных маршрутов автобусов и электробусов. Без перерыва будут курсировать 18 трамвайных маршрутов, в том числе первый Московский трамвайный диаметр Т1.

Глава столицы отметил, что бесплатный проезд на МЦК, метро и наземном транспорте будет введен с 20.00 31 декабря до 06.00 1 января. Для МЦД оплата проезда будет по действующим тарифам. Также Собянин отметил, что в метро будет организована трансляция новогоднего обращения президента России Владимира Путина.

Также мэр озвучил режим работы столичного транспорта в рождественскую ночь с 6 на 7 января. Метро и МЦК будут работать до 2 часов ночи, МЦД - до 3 часов. Наземный городской транспорт будет продолжать работу до 03.30. Речь идет о 125 автобусных и электробусных, 18 трамвайных маршрутах. 18 ночных маршрутов будут работать в обычном режиме.

Ранее мэр столицы сообщал, что в Московском метрополитене начали процесс тестирования беспилотных технологий. Собянин подчеркнул, что сегодня московская транспортная система эффективно удовлетворяет текущий спрос со стороны горожан и гостей Москвы. По его словам, развитие транспортной системы закладывает фундамент для роста города на годы и десятилетия вперед.