Инструктор по айс-флоатингу объяснил, как туристов могло унести течением

Инструктор по айс-флоатингу и туризму Павел Ермаков рассказал в разговоре со «Звездой», что в Мурманске не в первый раз уносит туристов во время занятия плаванием. Однако в прошлые разы это не получало широкого общественного резонанса.

«Это не в первый раз такое. Весной этого года мне звонил коллега и просил помочь вытащить людей с лодкой, которые купались. Меня в этот момент не было в городе, он справился самостоятельно. В тот момент это не получило такого широкого резонанса. Сегодня произошло тоже самое», - сказал Ермаков.

С его слов, в Кольском заливе сильные приливно-отливные течения. В момент купания иностранцев было отливное течение в сторону моря.

«До моря их бы не унесло, но их начало нести в портовую зону, где ходят большие суда. Им повезло, что на территориях клуба были судостроители, которые испытывали свой катер и случайно увидели их», - добавил инструктор.

Он также рассказал, что он проводит айс-флоатинг в закрытой бухте, где нет сильного течения. Занятие проходит со спасателем, которые контролируют людей. Кроме этого, есть моторная лодка и сапы.

Ермаков упомянул, что сейчас в Мурманске полярная ночь. Ему непонятно, как люди купались в том месте, так как там темно. В особенности, если уплыть далеко, то видимость практически нулевая.

Напомним, в Мурманске в районе Прибрежного рынка в Кольском заливе пять туристов во время занятия айс-флоатингом унесло течением. Их спасли мужчины, которые в это время испытывали спасательную лодку. Со слов одного из них, они чудом оказались в этом же месте и оказали им необходимую помощь пострадавшим.