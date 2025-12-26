МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пять иностранных туристов в Мурманске унесло течением в Кольский залив

Их спасли мужчины, испытывающие спасательную лодку. Со слов одного из них, они чудом оказались в этом же месте и предоставили необходимую помощь пострадавшим.
Дарья Ситникова 26-12-2025 22:50
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Мурманске в районе Прибрежного рынка в Кольском заливе пять туристов во время занятия айс-флоатингом унесло течением. Их спасли мужчины, которые в это время испытывали спасательную лодку.

«Мы испытывали лодку. Ее отстроили из ПНД - инновационный материал. Проводили испытания, обкатку лодочного мотора. По счастливому стечению обстоятельств мы оказались в нужное время с нужной лодкой. Со мной были два действующих спасателя. Наверное, это какая-то фортуна», - рассказал Павел Кольца, который был в числе тех, кто спасал любителей айс-флоатинга.

Известно, что трое туристов приехали из Китая, еще двое - из Индии. Из-за сильного течения иностранцев унесло с изначального места нахождения, их спасли уже у поселка Дровяное. На данный момент нет информации об организаторе экстремального плавания.

#Мурманск #Туристы #спасение #наш эксклюзив #течение #айс-флоатинг
