ФБР переезжает из исторической штаб-квартиры в центре Вашингтона

Директор ФБР Каш Патель заявил, что историческая штаб-квартира агентства в Вашингтоне будет «закрыта навсегда». Персонал переедет в здание, которое раньше занимало Агентство США по международному развитию (USAID).

Здание имени первого директора Федерального бюро расследований Джона Эдгара Гувера долгое время вызывало критику. Оно было построено в бруталистском архитектурном стиле и открыто на Пенсильвания-авеню в 1975 году. Дональд Трамп и его сторонники утверждали, что оно ветхое и больше не подходит для ФБР. Однако споры о том, надо ли и куда перенести штаб-квартиру, затянулись на годы.

Если переезд в здание имени Рональда Рейгана и Международный торговый центр на место USAID состоится, это позволит сохранить высшее руководство ФБР рядом с министерством юстиции, Белым домом и другими федеральными учреждениями. Однако это станет ударом для штата Мэриленд, которому в 2023 году Конгресс выделил средства на строительство новой штаб-квартиры в пригороде Гринбелт, недалеко от Вашингтона.

Власти штата подали иск, чтобы предотвратить отмену этого плана. Однако Патель давно поддерживает требования президента Трампа найти другой вариант.

«Я бы закрыл здание ФБР имени Гувера в первый же день и открыл бы его на следующий день как музей глубинного государства», - заявлял он год назад после переизбрания Трампа.

Патель в первый срок Трампа работал в Совете нацбезопасности, Управлении директора нацразведки и Пентагоне. Он предлагал лишить ФБР функции сбора разведданных, закрыть здание Гувера и отправить 7 тысяч сотрудников «по всей Америке гоняться за преступниками».