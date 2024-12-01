Трамп решил назначить главой ФБР сторонника реформирования Бюро

Избранный президент Дональд Трамп намерен выдвинуть бывшего сотрудника своей администрации Кэша Пателя на пост директора ФБР.

«Кэш - блестящий юрист», - написал новый глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Патель во время первого срока Трампа работал в Совете национальной безопасности, Управлении директора национальной разведки и в Пентагоне. Он призывал лишить ФБР функции сбора разведывательной информации. Патель заявлял, что закрыл бы здание ФБР в Гувере и отправил все 7 тысяч сотрудников «по всей Америке гоняться за преступниками».

Выдвинув кандидатуру Пателя, Трамп дает понять, что готовится сместить нынешнего директора Бюро Кристофера Рэя. Тот не заявлял о намерении досрочно уходить в отставку, сообщает Reuters.

Республиканца Рэя Трамп сам назначил в свой первый президентский срок после увольнения Джеймса Коми в 2017 году за расследование избирательной кампании 2016 года. Срок полномочий Рэя в ФБР истекает только в 2027 году.

Во время пребывания Рэя на этом посту ФБР провело одобренный судом обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго для поиска секретных документов.

В июле Трамп раскритиковал Рэя за некомпетентное, по его мнению, расследование покушения в Пенсильвании. После выстрелов на митинге директор ФБР заявил в конгрессе, что он не уверен, попали ли в республиканца осколки стекла или пуля.