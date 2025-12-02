МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Приамурье задержали добывавших уголь «черных копателей»

Подозреваемые незаконно добыли около 18 тысяч кубометров угля.
Глеб Владовский 02-12-2025 06:43
© Фото: IrinaVolk_MVD, Telegram © Видео: МВД России

В Приамурье сотрудники правоохранительных органов задержали «черных копателей». Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

«Группа "черных копателей" осуществляла незаконную добычу бурого угля марки 2Б. Злоумышленники не имели лицензии на пользование недрами, договоров аренды или купли-продажи земельного участка и какого-либо иного разрешения», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что правоохранители изъяли незаконно добытые 18 тысяч кубометров угля, а также несколько единиц техники, использовавшихся для работы на месторождениях.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы.

#в стране и мире #Приамурье #МВД России #черные копатели #незаконная добыча
