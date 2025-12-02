В Приамурье задержали добывавших уголь «черных копателей»

В Приамурье сотрудники правоохранительных органов задержали «черных копателей». Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

«Группа "черных копателей" осуществляла незаконную добычу бурого угля марки 2Б. Злоумышленники не имели лицензии на пользование недрами, договоров аренды или купли-продажи земельного участка и какого-либо иного разрешения», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что правоохранители изъяли незаконно добытые 18 тысяч кубометров угля, а также несколько единиц техники, использовавшихся для работы на месторождениях.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы.