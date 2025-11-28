Минцифры и МВД РФ не одобрили аутентификацию клиентов МФО через банки

Минцифры России и МВД не поддержали предложение Банка России разрешить аутентификацию на сайтах микрофинансовых организаций (МФО) с помощью систем идентификации банков. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письма министерств.

Известно, что подтверждение личности по биометрии при дистанционном оформлении микрозаймов станет обязательным с 1 марта 2026 года для микрофинансовых компаний, а для микрокредитных - с 1 марта 2027 года. Взаимодействие будет осуществляться напрямую с единой биометрической системой, исключая использование других аккредитованных компаний.

По данным Минцифры, с каждым днем растет число пользователей единой биометрической системы среди россиян и организаций. Это говорит о повышении доверия и интереса к ней.

Замглавы МВД Андрей Храпов отмечает в своем письме, на которое ссылается издание, что подтверждение личности клиентов микрофинансовых организаций через единую биометрическую систему является максимально надежным и безопасным способом в наши дни. Однако эта же процедура подтверждения личности через биометрические системы и ID-сервисы банков может негативно повлиять на уровень кибербезопасности. Связано это с участившимися в последнее время случаями хакерских атак и утечек персональных данных.

Ранее сообщалось, что с 1 июля 2026 года в России появится возможность использовать биометрические данные при совершении дистанционных сделок с недвижимостью. Об этом рассказал «Звезде» депутат Госдумы, член комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Он считает, что биометрия позволит надежно защититься от подделки документов и исключить схемы с фальшивыми доверенностями.