МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минцифры и МВД РФ не одобрили аутентификацию клиентов МФО через банки

Подтверждение личности по биометрии при дистанционном оформлении микрозаймов станет обязательным с 1 марта 2026 года для микрофинансовых компаний, а для микрокредитных - с 1 марта 2027 года.
Виктория Бокий 28-11-2025 07:23
© Фото: Александр Кондратюк, РИА Новости

Минцифры России и МВД не поддержали предложение Банка России разрешить аутентификацию на сайтах микрофинансовых организаций (МФО) с помощью систем идентификации банков. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письма министерств.

Известно, что подтверждение личности по биометрии при дистанционном оформлении микрозаймов станет обязательным с 1 марта 2026 года для микрофинансовых компаний, а для микрокредитных - с 1 марта 2027 года. Взаимодействие будет осуществляться напрямую с единой биометрической системой, исключая использование других аккредитованных компаний.

По данным Минцифры, с каждым днем растет число пользователей единой биометрической системы среди россиян и организаций. Это говорит о повышении доверия и интереса к ней.

Замглавы МВД Андрей Храпов отмечает в своем письме, на которое ссылается издание, что подтверждение личности клиентов микрофинансовых организаций через единую биометрическую систему является максимально надежным и безопасным способом в наши дни. Однако эта же процедура подтверждения личности через биометрические системы и ID-сервисы банков может негативно повлиять на уровень кибербезопасности. Связано это с участившимися в последнее время случаями хакерских атак и утечек персональных данных.

Ранее сообщалось, что с 1 июля 2026 года в России появится возможность использовать биометрические данные при совершении дистанционных сделок с недвижимостью. Об этом рассказал «Звезде» депутат Госдумы, член комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Он считает, что биометрия позволит надежно защититься от подделки документов и исключить схемы с фальшивыми доверенностями.

#ЦБ РФ #кредиты #минцифры #биометрия #МВД России #микрозаймы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 