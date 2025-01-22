Посольство: победителей в войне тарифов между Китаем и США не будет

В торговой битве и войне тарифов между Китаем и США нет победителей, заявил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Так посольство Китая прокомментировало заявления президента США Дональда Трампа с угрозами ввести новые пошлины, если КНР не урегулирует ситуацию с контрабандой синтетичского фентанила, который якобы отправляют из КНР в Мексику и Канаду.

«Китай считает, что суть китайско-американского экономического и торгового сотрудничества заключается во взаимной выгоде и обоюдном выигрыше», - добавил представитель дипмиссии.

По его словам, Вашингтон должен уважать принципы рыночной экономики и правила международной. Китай, в свою очередь, готов продолжить сотрудничество и контролировать оборот наркотиков с США на основе равенства, пусть Белый дом и не всегда признает результаты работы Китая в этой сфере. Также Лю Пэнъюй подчеркнул, что Китай является «страной с одним из самых строгих и тщательных подходов к контролю за оборотом наркотиков в мире», передает РИА Новости.

Влияние США в странах Глобального Юга и Азии снижается, а отношения США и Китая в настоящий момент напряженные из-за угроз новой администрации Белого дома увеличить пошлины на ряд китайских товаров. Ожидается, что и Пекин предпримет меры в ответ на возможные пошлины в размере 60% на импорт из Китая.

Углубить и пересмотреть двусторонние отношения Вашингтона и Пекина Трамп намерен в своей поездке в КНР, которая запланирована в первые 100 дней после инаугурации американского лидера.

После инаугурации Трампа угрозы также были адресованы и Евросоюзу. Президент США поставил ЕС перед выбором - либо Европа наращивает закупки нефти и газа у США, либо США введут торговые пошлины. Такие меры необходимы из-за существующего дефицита США с Евросоюзом, который составляет порядка 300 миллиардов долларов.